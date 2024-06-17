Представители китайской компании OnePlus, которая является подразделением Oppo, планируют выпустить мощный игровой планшет.

OnePlus зарегистрировала OnePlus Pad Pro в базах нескольких регуляторов. Это стандартная процедура, которую проходят все производители техники. Из этих баз стало известно о характеристиках предстоящей новинки. Девайс успешно прошел сертификацию на базе китайского ведомства 3C. Планшет будет поставляться с адаптером, поддерживающем быструю зарядку мощностью 67 Вт.

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Источник изображения: Ichip

Скорее всего, анонс пройдет через несколько недель, но точно, до конца лета. По словам инсайдеров из Китая, планшет получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3, в комплектацию кроме самого устройства войдут чехол-клавиатура и стилус. Стоимость и дата поступления в продажу пока неизвестны.

Напомним, OnePlus была создана в 2013 году, помимо смартфонов и планшетов подразделение Oppo выпускает телевизоры, но их пока продают только на территории Индии.