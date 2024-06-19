Oppo Reno 12 на процессоре Dimensity 7300 поступают в продажу по всему миру

Спустя примерно месяц после появления в Китае местный производитель Oppo представил линейку смартфонов Reno 12 для международных продаж. Здесь ставка делается на дизайн и обширную функциональность с применением искусственного интеллекта.

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Модель Reno 12 Pro получила серебристый, коричневый и золотой цветовые варианты с матовыми и глянцевыми поверхностями. У версии Nebula Silver толщина корпуса составляет 7,45 мм при весе 181 г. Два других цветовых варианта получили корпус толщиной 7,4 мм и вес 180 г.

Размер дисплея OLED составляет 6,7 дюйма при разрешении 2412 × 1080 пикселей. Это изогнутая панель Infinite View, которая занимает 93,5% корпуса. Частота обновления достигает 120 Гц, яркость — 1200 нит, есть поддержка HDR10+. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев, а сверху стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300-Energy, производимом по техпроцессу 4 нм. Также в его состав входит графика Mali-G615 MC2. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 ГБ, хранилища UFS 3.1 — 512 ГБ. Есть и поддержка карт памяти microSD вместимостью до 1 ТБ.

Сзади находится основная камера 50 Мп на основе сенсора Sony LYT-600 1/1,95 дюйма с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. Рядом есть сверхширокоугольная камера 8 Мп с углом обзора 112° на основе сенсора Sony IMX355 с апертурой ƒ/2.2. Ещё есть телеобъектив 50 Мп с двукратным зумом и сенсор Samsung JN5 с 20-кратным цифровым зумом. Передняя камера на сенсоре Samsung JN5 обладает разрешением 50 Мп и апертурой f/2.0.

Среди возможностей искусственного интеллекта: AI Eraser 2.0 удаляет ненужные объекты с фотографий, AI Clear Face повышает качество групповой съёмки, снижая искажения и выдавая чёткость HD. AI Best Face помогает, если кто-то на снимке закрыл глаза. AI Studio даёт возможность добавлять задний план, менять причёски и создавать групповые снимки.

Reno 12 Pro получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и зарядку мощностью 80 Вт. Также у него есть инфракрасный датчик, стереодинамики и защита уровня IP65.

Модель Pro предлагается по цене 599 евро. Стандартный аппарат Reno 12 в серебряном и коричневом цветах стоит 499 евро при объёме хранилища 256 ГБ. В Европе продажи начнутся до конца июля.