Android 15 сама выберет правильный ключ доступа для входа

Ключи доступа являются удобным способом входа в аккаунты на сайтах и в приложениях, но Google хочет сделать их ещё удобнее. Для этого будет убран один шаг в процессе входа. Теперь достаточно будет выполнить проверку лицевым распознаванием, сканером отпечатков или разблокировать экран. Такая возможность обнаружилась в третьей бета-версии Android 15.

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Технологические компании надеются, что в будущем ключи доступа полностью вытеснят пароли. Теперь Android будет автоматически выбирать, какой ключ доступа использовать, сразу переводя пользователя на этап биометрического сканирования. Если система выберет неправильный ключ доступа из нескольких имеющихся, можно будет поменять его нажатием на ссылку «Дополнительные параметры».

Есть также связанные с автозаполнением новшества. Если выделить поле ввода логина или пароля, клавиатура обычно выдаёт нужную учётную запись. Теперь, при наличии ключа доступа, будет предлагаться он. Сторонние разработчики получат доступ к API для внедрения в свои программы такой же возможности.