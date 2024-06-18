Обмен информацией между компьютерами и смартфонами будет упрощён

Компания Microsoft рассказала, что операционная система Windows 11 в недалёком будущем начнёт давать доступ к мобильным устройствам на платформе Android посредством меню «Поделиться». Сейчас такая возможность предлагается участникам программы предварительного тестирования Windows 11. Через это меню можно будет отправлять файлы, ссылки и прочий контент с компьютера на смартфоны и планшеты. В меню «Поделиться» появится иконка «Мой телефон».

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Работает это через сервис Phone Link, приложение которого нужно установить на обоих устройствах. Оно применяется главным образом для синхронизации уведомлений, доступа к приложениям и файлам.

Когда данная возможность станет доступной для широкого круга пользователей, не сообщается. Пока идёт процесс бета-тестирования. При этом нужно понимать, что эта опция может оказаться излишней для многих приложений, где есть собственное меню «Поделиться».