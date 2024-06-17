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Windows 11 24H2 доступна для Copilot+ PC, стабильная работа для CPU Intel и AMD не гарантируется
Владельцам ПК с процессорами Intel и AMD следует дождаться осени.

Компания Microsoft продолжает дорабатывать свою новую версию операционной системы Windows 11 24H2, которая, судя по всему, теперь официально доступна для устройств под брендом Copilot+ PC, в настоящее время снабжающихся процессорами Qualcomm Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite, несмотря на её предварительный статус, говорится в материале сайта Windows Latest.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

В сносках к свежему апдейту KB5039239 компания Microsoft чётко обозначила, что Windows 11 версии 24H2 доступна исключительно для устройств Copilot+ PC, из чего следует, что компьютеры, оснащённые процессорами Intel и AMD, такой привилегией пока что обделены.

Софтверный гигант отмечает, что обладатели данных CPU всегда могут опробовать предварительную версию Windows 11 24H2, присоединившись к каналу Release Preview Channel, но стабильная работа гарантируется только для платформы Copilot+ PC.

Обновление KB5039239, доступное для устройств с процессорами Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite, устраняет целый ряд проблем, в том числе установку максимальной громкости при подключении Bluetooth-устройств и ошибку в работе античита BattlEye, что не позволяло запускать игры на системах c ARM64. Кроме того, апдейт закрепил Copilot на панели задач в виде приложения.

Отмечается, что для широкого круга лиц Windows 11 24H2 станет доступна лишь осенью текущего года, поэтому владельцам ПК, оснащённых процессорами Intel и AMD, стоит дождаться выхода стабильной версии в сентябре-октябре, чтобы не сталкиваться с разнообразными проблемами предварительного варианта данной ОС.

#windows 11 24h2
Источник: windowslatest.com
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