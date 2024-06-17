Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Баг в Windows 11 Insider Preview уже несколько недель вызывает повышенную нагрузку на процессор
Предполагается, что эта ошибка возникла из-за новых улучшений функций службы кросс-устройств в Windows 11, которая позволяет ПК более легко синхронизироваться с телефоном для обмена файлами.

В последние несколько недель пользователи Windows 11 Insider Preview столкнулись с проблемой повышенной нагрузки на процессор. Эта проблема была впервые замечена на форумах сообщества Microsoft в начале месяца.

реклама

Microsoft пока не выпустила исправление для этой проблемы. Инженер компании, Дженнифер Джи, сообщила: «Ценим ваше терпение, мы определили причину и работаем над ее устранением». Однако, несмотря на обещание решения, проблема до сих пор не устранена.

Предполагается, что ошибка возникла из-за новых улучшений в службе кросс-устройств Windows 11, которая облегчает синхронизацию ПК с телефоном для обмена файлами. Поддержка Phone Link была определена как наиболее вероятная причина, однако также рассматриваются старые изменения в службе Cross Device Service, внесенные в рамках обновлений Insider Builds этого года.

Интересно, что временным решением проблемы может стать отключение службы Microsoft Cross Device. Это позволяет снизить нагрузку на процессор, которая в состоянии покоя может достигать 10%. Для ноутбуков это особенно критично, так как повышенная нагрузка может значительно уменьшить время автономной работы.

Проблема с нагрузкой на процессор может быть малозаметной на первый взгляд, но даже 10% использования CPU в состоянии покоя может приводить к снижению общей производительности системы. Это становится особенно заметным на ноутбуках, где ресурсы процессора и аккумулятора сильно ограничены.

Пользователи Windows 11 Insider Preview ожидают от Microsoft быстрого решения данной проблемы. Учитывая, что Insider Preview является тестовой версией системы, такие проблемы не редкость, однако их своевременное исправление важно для поддержания доверия пользователей.

#операционная система #баг #ос #windows 11 insider preview
1
Показать комментарии (1)
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
В Windows 11 нашли службу, чрезмерно нагружающую процессор
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
2
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
1
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
48
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
8
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
70
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
18
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
21
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
21
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
5

Сейчас обсуждают

SlyBiBi
23:26
Ни о чём ...
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Midnight Sun
23:22
Вы - да, 100%
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
32Влад32
23:21
Когда менять? Как не станет жалко потраченных на нее денег - сразу покупайте.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Red Line
23:20
Это не ответ эксперта, ты любитель?
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Red Line
23:20
Весь мир 95-й квартал, а мы в нем пешки.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
l33t_h4x00r
23:19
Маск , не стесняйся , давай сразу про печать на лоб и на правую руку
По мнению Маска, в будущем люди перейдут на использование мозговых имплантов вместо смартфонов
Chingizid
23:17
Автор баран? Есть деньги, хочу и меняю на новое просто потому что хочу и цена не волнует.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Акшай Кумар
23:17
Юра, что ты несёшь? Память последние 15 лет стоит копейки.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Дамен Мершед
23:14
У меня 4х4 16гб . Скажу одну вещь, что пока ps5 с 16 гб озу будет актуальна, будет и актуально и 16 гб на пк
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
FelsheR-BANZzZzZz
23:13
Может послушать зелину игру на рояле, мыж не знаем, нас не позвали.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем