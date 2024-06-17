Предполагается, что эта ошибка возникла из-за новых улучшений функций службы кросс-устройств в Windows 11, которая позволяет ПК более легко синхронизироваться с телефоном для обмена файлами.

В последние несколько недель пользователи Windows 11 Insider Preview столкнулись с проблемой повышенной нагрузки на процессор. Эта проблема была впервые замечена на форумах сообщества Microsoft в начале месяца.

реклама

Microsoft пока не выпустила исправление для этой проблемы. Инженер компании, Дженнифер Джи, сообщила: «Ценим ваше терпение, мы определили причину и работаем над ее устранением». Однако, несмотря на обещание решения, проблема до сих пор не устранена.

Предполагается, что ошибка возникла из-за новых улучшений в службе кросс-устройств Windows 11, которая облегчает синхронизацию ПК с телефоном для обмена файлами. Поддержка Phone Link была определена как наиболее вероятная причина, однако также рассматриваются старые изменения в службе Cross Device Service, внесенные в рамках обновлений Insider Builds этого года.

Интересно, что временным решением проблемы может стать отключение службы Microsoft Cross Device. Это позволяет снизить нагрузку на процессор, которая в состоянии покоя может достигать 10%. Для ноутбуков это особенно критично, так как повышенная нагрузка может значительно уменьшить время автономной работы.

Проблема с нагрузкой на процессор может быть малозаметной на первый взгляд, но даже 10% использования CPU в состоянии покоя может приводить к снижению общей производительности системы. Это становится особенно заметным на ноутбуках, где ресурсы процессора и аккумулятора сильно ограничены.

Пользователи Windows 11 Insider Preview ожидают от Microsoft быстрого решения данной проблемы. Учитывая, что Insider Preview является тестовой версией системы, такие проблемы не редкость, однако их своевременное исправление важно для поддержания доверия пользователей.