Рост продаж некоторых автомобилей в России является трёхзначным.

Автомобильный рынок на территории России сокращается, но некоторым китайским производителям это не мешает показывать значительный рост продаж своих автомобилей. Исследование «Открытие Авто» рассказало о том, что объёмы продаж выросли более чем у двух десятков модели китайских производителей. У некоторых этот рост исчисляется трёхзначными значениями, у 13 моделей увеличение продаж было двузначное.

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Больше всех выросли продажи у внедорожника Changan CS95. Между апрелем и маем рост спроса составил 257%. Причина такой популярности заключается в том, что цена благодаря скидкам и программам поддержки уменьшилась до уровня 3,35 млн руб. Это относится к другим моделям Changan, вроде его бестселлера CS55, лифтбэка Uni-V и компактного кроссовера CS35.

Значительно выросли продажи у седана DFM Aeolus Shane Max (+171%). Способствует этому снижение цен на данную модель до 2,2 млн. Марка Jetour также проявила себя, показав рост продаж внедорожника T2 на 42%.

Другие популярные китайские модели также не остались в стороне, показав заметный рост продаж. В их число вошли Haval Dargo, Geely Okavango и Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max и SWM G01F.

Связанная с Volkswagen китайская марка Jetta начала продавать кроссоверы VS-5 и седаны VA-3 со скидками, в результате чего количество их покупателей также увеличилось.