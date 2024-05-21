Китайский автопроизводитель Changan и технологический гигант Huawei представили новый электрический седан Deepal L07, который сочетает в себе передовые интеллектуальные системы управления от Huawei и элегантный дизайн. Модель будет доступна как в полностью электрической, так и в гибридной конфигурации EREV.

Стремительное развитие электрической мобильности и внедрение интеллектуальных систем управления автомобилями открывают новые возможности для автопроизводителей. Китайские компании Changan и Huawei объединили свои усилия для создания нового электрического седана Deepal L07, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн.

реклама

Компании Changan и Huawei представили новый электрический седан Deepal L07, разработанный совместными усилиями двух компаний. Модель позиционируется как «умный» брат спортивного Deepal SL03 и будет доступна как в полностью электрической, так и в гибридной EREV-конфигурации.

Одной из ключевых особенностей L07 является интеллектуальная система управления, разработанная Huawei. Это стало результатом соглашения о сотрудничестве, заключенного между Changan и Huawei в ноябре 2023 года. Партнерство двух компаний направлено на создание передовых технологических решений для автомобилей.

Визуально L07 опирается на дизайн SL03, включая фирменные элементы, такие как яркая передняя часть и светодиодные задние фонари во всю ширину кузова. Модель немного крупнее своего "брата", имея длину 4,87 м, ширину 1,89 м и высоту 1,48 м при неизменной колесной базе 2,9 м. Снаряженная масса автомобиля варьируется от 1865 до 1880 кг в зависимости от модификации.

Электрическая версия L07 оснащена мощным электродвигателем на 185 кВт, обеспечивающим динамичное ускорение. Гибридная модификация EREV сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 72 кВт и электрический на 160 кВт, предлагая увеличенный запас хода и меньший уровень выбросов. В обеих версиях используются долговечные и безопасные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы.

Хотя официальные цены на L07 еще не объявлены, ожидается, что новый электрический седан Changan с интеллектуальными технологиями Huawei сможет составить достойную конкуренцию другим моделям на рынке электромобилей.