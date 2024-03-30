С 29 марта 1974 года Volkswagen произвел около 37 миллионов единиц Golf, а его исторический завод в Вольфсбурге выпустил около 20 миллионов из ни

Замена почтенного Beetle была сложной задачей для Volkswagen. Бренд экспериментировал с десятками прототипов, множеством различных компоновок трансмиссии и многочисленными подходами к дизайну, от эволюционных до революционных. Конечным результатом стал первый Golf, который поступил в производство в Вольфсбурге, Германия, 29 марта 1974 года. Оглядываясь назад, можно сказать, что маленький хэтчбек был именно тем автомобилем, который был нужен в то время.

Переход от Beetle к Golf был ошеломляющим: четырехцилиндровый двигатель Golf был установлен поперечно спереди и имел водяное охлаждение. Он на несколько световых лет опередил своего предшественника с точки зрения эргономики благодаря относительно просторному салону, удобному багажнику и люку. А его квадратный силуэт в стиле Giugiaro соответствовал тенденциям дизайна 1970-х годов. И все же Golf не потеснил Beetle: Beetle продавался на некоторых европейских рынках до 1980-х годов, и его непрерывное производство с небольшими изменениями продолжалось в Пуэбле, Мексика, до 2003 года.

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Volkswagen не задавал шаблона для городского автомобиля в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Менее известные модели, такие как Autobianchi Primula (1964) и Simca 1100 (1967), предлагали двигатель с поперечной установкой и практичный люк, прежде чем руководство дало Golf зелёный свет для производства. Однако бренд заслуживает похвалы за усовершенствование и популяризацию концепции.

Volkswagen Golf первого поколения

Поставки Golf начались в июле 1974 года, и Volkswagen быстро расширил модельный ряд. Помимо GTI, который дебютировал в 1976 году, модельный ряд расширился и теперь включал дизельную модель, выпущенную в том же году, двухдверный кабриолет, произведённый в 1979 году, и спортивный вариант GTD, изготовленный в 1982 году. Автомобилисты быстро обратили на это внимание. Volkswagen построил 1-миллионный Golf первого поколения в октябре 1976 года. Кузов в стиле хэтчбек очень хорошо продавался на большинстве европейских рынков, Golf также породил Jetta для тех, кто предпочитал седан.

Продажи в Соединенных Штатах начались с 1975 года, но Volkswagen дал преемнику Beetle фирменную табличку Rabbit. При запуске покупатели могли выбрать двухдверный или четырехдверный хэтчбек. Первоначально мощность обеспечивал 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 70 лошадиных сил и 81 фунт-фут крутящего момента. Однако в 1976 году был установлен 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель. Базовая цена Rabbit 1975 года выпуска составляла 3330 долларов по сравнению с 2999 долларами за базовый Beetle (эти цифры составляют около 19 300 и 17 300 долларов соответственно в 2024 году). Производство Rabbit в Уэстморленде, штат Пенсильвания, началось в 1978 году, и он был преобразован в небольшой пикап под названием Caddy.

Golf второго поколения принял эстафету в 1983 году. Он отличался от своего предшественника полностью обновленным дизайном, но при этом оставался мгновенно узнаваемым как Golf. На этот раз Volkswagen продал ещё более широкий модельный ряд: в 1986 году он впервые предложил полный привод (под названием Syncro), в 1989 году выпустил специальное омологированное авто Rallye, а в 1990 году сотрудничал с Steyr-Daimler-Puch для создания внедорожника Country. Golf второго поколения привлёк внимание как в автосалонах Volkswagen, так и на рынке новых автомобилей, но его предшественник ещё не был готов поставить точку. До 2009 года он производился в Южной Африке под названием Citi Golf.

С 29 марта 1974 года Volkswagen произвел около 37 миллионов единиц Golf, а его исторический завод в Вольфсбурге выпустил около 20 миллионов из них. Модель десятилетиями была одним из европейских бестселлеров.

Как и Beetle, Golf постепенно вышел за рамки своего статуса транспортного средства и завоевал место в популярной культуре.