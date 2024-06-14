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Анонсирован смартфон Honor Helio G85 с аккумулятором 5200 мАч
Компания Honor представила сразу несколько мобильных устройств

На этой неделе компания Honor представила складной смартфон, а также модель из линейки X. X6b является бюджетным смартфоном с разнообразными цветовыми вариантами.

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Аппарат обладает экраном TFT LCD размером 6,56 дюйма с разрешением HD+. Частота обновления у него составляет 90 Гц, что обеспечивает достаточно плавную прокрутку и картинку.

Внутри выреза находится камера, а также предлагается функциональность Magic Capsule. Она расширяет системные переключатели для упрощения взаимодействия с пользователем.

Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G85. Этого хватит для повседневных задач, но не для тяжёлых игр и приложений. Можно выбирать конфигурации с объёмом памяти 4 ГБ и 6 ГБ, хранилищем 128 ГБ и 256 ГБ.

Сзади находится основная камера 50 Мп с апертурой f/1,8. Она должна хорошо проявлять себя при достаточном освещении. Ещё есть сенсор глубины 2 Мп, который может применяться при портретной съёмке. Также имеется светодиодная вспышка.

Установлена система Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0. Ёмкость аккумулятора равна 5200 мАч, мощность зарядки 35 Вт.

Предлагаются зелёный, фиолетовый, голубой и чёрный цветовые варианты. Цены пока названы не были.

#смартфоны #honor
Источник: gizmochina.com
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