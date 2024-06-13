Аппараты Honor 200 поднимают планку мобильной фотографии

Смартфоны серии Honor 200 уже были анонсированы в Китае, а теперь наступил черёд европейских покупателей. Компания Honor провела мероприятие в Париже. Впервые в Старом Свете Honor представила версию своего смартфона Pro.

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В новых устройствах акцент делается на фотографические возможности. Об этом говорит и партнёрское соглашение с парижским домом портретной фотографии Studio Harcourt.

Разработчики обещают вывести портретную фотографию на смартфонах на новый уровень, давая возможности профессиональной студии у вас в кармане. Основная камера Honor 200 Pro обладает разрешением 50 Мп при апертуре ƒ/1,9. Сенсор Super Dynamic H9000 отвечает за правильный баланс света и тени. Поддерживается технология объединения пикселей четыре в одном при размере пикселей 2,4 мкм. Ещё есть телеобъектив 50 Мп ƒ/2,4, сверхширокоугольная камера 12 Мп ƒ/2,2 и селфи-камера 50 Мп.

Портретной съёмке помогают алгоритмы ИИ. Основная камера поддерживает алгоритм RAW Domain для управления экспозицией в ярких областях и сохранения детализации в более тёмных участках.

Среди других характеристик этого устройства экран AMOLED размером 6,78 с частотой 120 Гц и пиковый яркостью 4000 нит. Установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, ёмкость аккумулятора составляет 5200 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 66 Вт. Объём памяти равен 12 ГБ, хранилище 512 ГБ.

Смартфон работает на Android 14 с программной оболочкой Honor Magic OS 8.0. В ней предлагаются функциональные возможности вроде Magic Capsule, Air Gesture.

Стандартный Honor 200 дешевле и лишён кое-каких возможностей старшей модели. Здесь применяется более простой процессор Snapdragon 7 Gen 3. Размер экрана равен 6,7 дюйма, нет беспроводной зарядки. Основная камера получила разрешение 50 Мп при апертуре ƒ/1,9. Минимальная конфигурация 8/256 ГБ, есть также 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.





Оба смартфона предлагаются в голубом, белом и чёрном цветовых вариантах. Honor 200 в Европе стоит от 599 евро, а модель Pro от 799 евро.