Основным экраном Honor Magic V Flip является 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением FHD+ и соотношением сторон 21:9.

Бренд Honor уже хорошо известен своей линейкой складных смартфонов под названием Magic V, и сегодня представил на рынке новое устройство - складную раскладушку Magic V Flip. Это устройство является одним из самых впечатляющих в своем классе благодаря крупному 4-дюймовому экрану LTPO OLED.

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Внешняя панель имеет разрешение 1092 х 1200 пикселей и адаптивную частоту обновления в 120 Гц. Максимальная яркость составляет до 1600 нит. Устройство также умело использует свою большую диагональ, позволяя делить контент, например, приложения, на режим 16:9 для улучшенного масштабирования, и поддерживает горизонтальное разделение для просмотра видео с панелью управления в нижней половине экрана.

Пользователи также получают множество функций Always On Display (AOD) и могут запускать полноэкранные приложения прямо на дисплее обложки. Honor также добавил несколько умных функций, что автоматически масштабируют приложения при переходе с внешнего экрана на основной.

Основной дисплей устройства - это 6,8-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением FHD+ и соотношением сторон 21:9. Частота обновления составляет 120 Гц, а максимальная яркость достигает 3000 нит. Дисплей покрывает 92% цветового пространства BT.2020 и сертифицирован Dolby Vision.

Magic V Flip полностью складывается и имеет размеры 14,89 мм в закрытом состоянии и 7,5 мм в развернутом. В нем использован специальный шарнирный механизм, разработанный с компонентами из стальной фольги и алюминиевой рамой.

Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Есть также версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. В устройстве установлена ультратонкая пластина VC с жидкостным охлаждением толщиной 0,25 мм, обеспечивающая эффективный отвод тепла.

Magic V Flip оснащен главной камерой на 50 МП с датчиком Sony IMX906, оптической стабилизацией и сверхширокоугольным модулем на 12 МП. Также присутствует фронтальная камера на 50 МП с автофокусом.

Программное обеспечение устройства - MagicOS 8.0 на базе Android 14, а аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.