Названа стоимость выходящих скоро аппаратов Honor 200 и 200 Pro

В Китае в мае были представлены смартфоны Honor 200 и 200 Pro. Также было обещано начать их продажи в Индии. Наконец, поступят они на прилавки магазинов и в других странах. Международный дебют этих устройств запланирован на 12 июня. Неофициальная информация рассказала о рекомендованной стоимости новых аппаратов.

Презентация состоится в среду в Париже. Honor 200 и 200 Pro будут предлагаться в конфигурации до 12/512 ГБ. Младшая модель будет стоить 600-650 евро, а старшая 750-800 евро. В некоторых странах в комплект поставки будут входить бесплатные наушники TWS, которые отдельно продаются за 99 евро.

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По характеристикам устройства не отличаются от моделей для Китая. Это означает экраны OLED размером 6,7 дюйма с изгибами по углам. Стандартный вариант обладает разрешением экрана 2664 x 1200, тогда как версия Pro получила разрешение 2700 x 1224. В обоих случаях поддерживается частота 120 Гц, затемнение ШИМ 3840 Гц и пиковая яркость 4000 нит.

Младшая модель работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а старшая на недавно представленном Snapdragon 8s Gen 3. Ёмкость аккумуляторов у обоих 5200 мАч, мощность зарядки 100 Вт, беспроводной зарядки 66 Вт. Поддерживается также обратная беспроводная зарядка.

Спереди у стандартной модели есть камера 50 Мп, а у Pro трёхмерный датчик глубины. Сзади Honor 200 обладает камерой 200 Мп Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения. Версия Pro использует сенсор OmniVision OV50H также с оптической стабилизацией. У обоих есть сверхширокоугольная камера 12 Мп, которая отвечает и за макросъёмку. Есть также телеобъектив IMX856 50 Мп с оптическим зумом 2.5х и оптической стабилизацией.

Среди других характеристик сканер отпечатков в экране, два динамика, инфракрасные датчики, NFC, Android 14 с MagicOS 8.0. Старшая модель получила защиту от воды и пыли IP55.