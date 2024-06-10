Запуск новинок состоится 12 июня.

В конце мая состоялся запуск смартфонов серии Honor 200 в Китае, но уже через несколько дней должен произойти глобальный дебют новинок, данными о стоимости которых поделился информатор Судханшу Амбхоре, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: NotebookCheck/Honor

Как сообщает информатор, цена модификаций Honor 200 и Honor 200 Pro, оснащённых 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, должна составить около €600-650 и €750-800 соответственно. Кроме того, в ряде стран Европы покупателям новинок будут предложены бесплатные наушники TWS, стоимость которых составляет €99, в комплекте с Honor Portrait Box.

Характеристики версий, предназначенных для глобального рынка, как считают журналисты источника, не будут отличаться от китайских вариантов — оба аппарата обзаведутся широкими OLED-дисплеями с четырьмя изогнутыми углами диагональю 6.7 дюймов, частотой 120 Гц, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц и максимальным значением яркости 4000 нит. Разрешение экрана для Honor 200 составит 2664x1200 пикселей, а для Honor 200 Pro — 2700x1224 точек.

Модель Honor 200 оснащается чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, а Pro-версия снабжена SoC Snapdragon 8s Gen 3. Оба смартфона наделены 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, выполняющим функции макрокамеры, и телеобъективом IMX856 с разрешением 50 Мп с 2.5-кратным оптическим зумом и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), а также 50-мегапиксельной селфи-камерой, которая в Pro-варианте дополнительно имеет 3Д-датчик глубины.

Помимо этого, для основной 50-мегапиксельной камеры Honor 200 располагает сенсором Sony IMX906, а Honor 200 Pro наделён датчиком OmniVision OV50H. Оба варианта имеют поддержку OIS.

Также новинки снабжены встроенными в экран сканерами отпечатков пальцев, ИК-передатчиками, двумя динамиками, поддержкой NFC, и функционируют под управлением ОС Android 14 с MagicOS 8.0, а модель Honor 200 Pro дополнительно имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP55.

Ожидается, что глобальный запуск смартфонов серии Honor 200 состоится 12 июня в столице Франции, городе Париж.