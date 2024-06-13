Обладатели iPhone будут знать, когда им нужна зарядка помощнее

На конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple рассказала о нескольких крупных обновлениях операционной системы iOS 18. В основном, речь шла о появлении Apple Intelligence и интеграции этой системы с различными предустановленными приложениями. В этом году пользователи должны получить больше контроля над своими устройствами в повседневной работе. Среди нововведений для повышения удобства есть расширенные настройки аккумулятора, позволяющие отслеживать скорость зарядки.

Система iOS 18 покажет, если к вашему аппарату iPhone подключено медленное зарядное устройство. Для этого необходимо использовать расширенные параметры аккумулятора в настройках системы.

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Об этой функциональности сообщили на форуме Reddit. Один из пользователей подключил к iPhone 15 Pro Max адаптер с мощностью зарядки всего 5 Вт. Система сообщила, что зарядка происходит медленно. Бета-версия iOS 18 для разработчиков получила больше цветов на графике уровня заряда аккумулятора. Во время медленной зарядки показывается оранжевая полоса и надпись «Медленное зарядное устройство».

Сейчас эта информация доступна в настройках аккумулятора, вместо уведомления с описанием того, что устройство заряжается недостаточно быстро. Конечно, было бы лучше, если бы информация появлялась на главном экране без необходимости искать её в глубинах настроек. В показанном индикаторе медленной зарядки также есть ссылка на статью поддержки Apple, но пока она не открывается.

Неизвестно, какая мощность зарядки считается Apple границей между медленной зарядкой и нормальной, но известно, что доступны расширенные лимиты зарядки. Если раньше можно было заставить её останавливаться на уровне 80%, то теперь доступны значения 85%, 90% и 95%.