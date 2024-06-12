Компания Apple опубликовала статистику распространения последних версий своих мобильных операционных систем. Оказалось, что темпы обновления на iOS 17 и iPadOS 17 заметно ниже, чем было для прошлых релизов.

Анонсировав iOS 18 и iPadOS 18, которые выйдут осенью этого года, Apple пока не теряет актуальности и текущих версий 17-й серии. Интересно посмотреть, как пользователи восприняли эти последние мобильные операционные системы.

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Согласно данным самой компании, на 77% активных iPhone установлена iOS 17, что на 4% меньше, чем было годом ранее для iOS 16. Похожая картина и с iPadOS - новейшая версия 17 используется на 68% планшетов, тогда как предыдущая iPadOS 16 год назад была на 71% устройств.

Еще более показательна ситуация с новыми устройствами последних 4 лет. На таких iPhone iOS 17 установлена в 86% случаев, а на iPad с iPadOS 17 – в 77%. Это существенно ниже, чем было с предшествующими версиями мобильных ОС, что указывает на снижение энтузиазма пользователей к последним релизам.

Теперь внимание публики переключается на iOS 18 и iPadOS 18, которые должны привнести ряд новых функций, в том числе основанных на искусственном интеллекте. Следующий год покажет, насколько успешным окажется внедрение этих обновленных мобильных операционных систем.