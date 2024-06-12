Для использования Apple Intelligence нужно "встать в электронную очередь".

Компания Apple представила огромное количество новых функций в iOS 18, основанных на искусственном интеллекте, а также множество обновлений, призванных превратить операционную систему в персонализированного агента. Главная из них, получившая название Apple Intelligence, может похвастаться умением справляться со сложными задачами, обеспечивая при этом конфиденциальность личных данных и воздерживаясь от их хранения на облачных серверах. Apple Intelligence должна появиться в конце этого года на всех совместимых моделях iPhone. Однако пользователи могут столкнуться с неким периодом ожидания, поскольку функция будет доступна не с первых дней.

Как сообщает издание MacRumors, бета-версия iOS 18 указывает на наличие Apple Intelligence, представляя концепцию списка ожидания, тем самым подразумевая, что пользователям, возможно, придется подождать своей очереди, чтобы испытать достижения Apple и OpenAI в области искусственного интеллекта.

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Среди огромного количества нововведений iOS 18 Apple Intelligence выделяется как одно из самых интересных. Функция будет представлена в бета-версиях платформы позднее этим летом. Перед выпуском бета-версии компания проведет тщательное тестирование и доработку. После того как технология станет доступной для разработчиков, она подвергнется дальнейшей доработке до официального запуска, который ожидается в сентябре или, возможно, в октябре.

Примечательно, что для использования Apple Intelligence потребуются iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, поскольку она не будет совместима с более ранними моделями. Это различие обусловлено недостаточными вычислительными возможностями старых моделей iPhone.