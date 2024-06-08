Чат-боты позволят компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами в WhatsApp.

Meta*, родительская компания WhatsApp, объявила о предстоящем запуске чат-ботов на основе искусственного интеллекта в своем популярном мессенджере.

реклама

Чат-боты, работающие на базе искусственного интеллекта, позволят предприятиям автоматизировать взаимодействие с клиентами в WhatsApp. Эти боты могут отвечать на часто задаваемые вопросы, предоставлять информацию о продуктах и услугах и даже обрабатывать транзакции.

Для предприятий чат-боты предлагают ряд преимуществ, в том числе:

Боты могут предоставлять круглосуточную поддержку клиентов, отвечая на запросы быстро и эффективно.

Боты могут автоматизировать повторяющиеся задачи, освобождая сотрудников для более сложных задач.

Боты могут предоставлять персонализированные рекомендации и предложения на основе истории взаимодействия с клиентами.

Запуск чат-ботов является частью более широкой стратегии Meta* по монетизации WhatsApp и своих наработок в области искусственного интеллекта. Компания планирует взимать плату с предприятий за создание и развертывание чат-ботов в WhatsApp.

Этот шаг отражает растущую тенденцию в индустрии социальных сетей, где компании все чаще ищут способы получения дохода от своих популярных платформ. Для Meta* чат-боты могут стать значительным источником дохода, поскольку WhatsApp насчитывает более 2 миллиардов активных пользователей по всему миру.

Чат-боты в WhatsApp планируется запустить в ближайшие месяцы. Сначала они будут доступны ограниченному числу бизнес-клиентов, а затем постепенно развернуты для более широкой аудитории.

* - запрещена в РФ.