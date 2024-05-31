Служба обмена сообщениями WhatsApp, судя по всему, работает над интеграцией в свое приложение практичного генератора изображений с использованием искусственного интеллекта.
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Напомним, в конце 2023 года был представлен Imagine — независимый генератор изображений с искусственным интеллектом для интернета, который использует ИИ для создания изображений на основе текстовых спецификаций. Imagine основан на той же базовой ИИ-модели, что и генератор изображений Emu, представленный в конце сентября. Вскоре WhatsApp должен получить этот генератор изображений.
Пока что ИИ в качестве чат-бота с искусственным интеллектом доступен только ограниченному числу пользователей WhatsApp в определенных регионах, но группа уже работает над расширением функций ИИ. В будущем пользователи также смогут создавать индивидуальные изображения с помощью искусственного интеллекта в приложении для обмена сообщениями.На снимке экрана бета-версии WhatsApp 2.24.12.4 для Android показана дополнительная запись для возможных вложений в сообщение. Поскольку WhatsApp также внедряет важные функции для других мобильных операционных систем, не только пользователи Android, но и владельцы iPhone, скорее всего, получат возможность генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта в приложении. Вопрос только в сроках.
До этого пользователи должны получить еще одну новую функцию, а именно пометку определенных чатов как избранных, чтобы быстрее находить эти истории сообщений. Эта функция является частью бета-версии 2.24.12.7 для Android и уже доступна для тестирования некоторым бета-тестерам. Это решение должно особенно помочь пользователям с большим количеством активных чатов снова находить сообщения.