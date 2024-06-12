Мурат Акбаджак должен будет возглавить новое подразделение компании, специализирующееся на ИИ.

Samsung Electronics Co. объединяет два исследовательских центра в Северной Америке, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, и приглашает бывшего руководителя из компании Apple Inc. для руководства новой группой, по словам осведомленных источников.

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Компания официально объявила об этом накануне, примерно в то же время, когда Apple запустила новые проекты в области искусственного интеллекта, сообщают анонимные источники. Samsung основывает новое подразделение под названием North America AI Center, объединяя свои команды в Торонто и Маунтин-Вью, Калифорния. Исследовательское подразделение Samsung приняло решение объединить два центра для улучшения операций и повышения эффективности, согласно конфиденциальной записке.

Этот шаг свидетельствует о том, что крупнейшие технологические компании в мире становятся все более активными в области искусственного интеллекта. Для производителей устройств, таких как Samsung и Apple, искусственный интеллект рассматривается как метод стимулирования потребителей к более частому обновлению свои устройств.

Бывший руководитель Apple Мурат Акбаджак возглавит новое подразделение. В Apple он отвечал за разработку стратегии Siri, персонального цифрового помощника, с фокусом на персонализацию, контекстуализацию и достижения в области разговорного и мультимодального искусственного интеллекта.