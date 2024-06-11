Июньское обновление безопасности уже поступило на Samsung Galaxy S24 и Galaxy S23 в США с версиями прошивки S92xUSQS2AXE4 и S91xUSQS3CXE3 соответственно

Не прошло и недели с тех пор, как Google выпустила июньское обновление Android, а Samsung, как обычно, уже начала распространять новейший патч безопасности Android на лучшие телефоны в своем каталоге.

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Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, корейский гигант начал выпуск патча безопасности June 2024 для двух последних поколений своих премиум-флагманов - Samsung Galaxy S24 и Galaxy S23.

Июньское обновление безопасности Android начало поступать для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra американского оператора Verizon с версией прошивки S92xUSQS2AXE4 и для Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra нескольких североамериканских операторов, включая T-Mobile и US Cellular с номером сборки S91xUSQS3CXE3. Ожидается, что обновление распространится на модели в других странах мира в ближайшие недели.

Для этих двух семейств смартфонов новые прошивки включают патч безопасности June 2024, который устраняет в общей сложности 59 проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Из всех этих исправлений 37 были устранены Google, поскольку они затрагивают все устройства на базе Android, а оставшиеся 22 относятся только к устройствам корейского бренда.

Как обычно, новый патч безопасности также исправляет ряд общих ошибок в пользовательском интерфейсе, которые были обнаружены в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность этих шести телефонов высшего класса.

Как только обновление станет доступно во всем мире, вы сможете применить его на своих смартфонах Galaxy S24 или Galaxy S23, просто зайдя в меню «Настройки» на смартфоне, перейдя в раздел «Обновление ПО» и нажав на кнопку «Загрузить и установить».