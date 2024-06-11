Падение спроса на электромобили заставляет производителей думать о ДВС

В своё время автопроизводитель Volkswagen надеялся потеснить Tesla на рынке электромобилей. С тех пор её амбиции стали более скромными. Руководство компании рассказало, что ранее предназначенные для перехода на электромобили миллиарды отдадут на сохранение конкурентоспособности бензиновых и дизельных моделей.

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Финансовый директор и главный операционный директор Volkswagen Group Арно Антлиц сообщил, что компания продолжит вкладывать в разработку двигателей внутреннего сгорания. Прежде Volkswagen планировала вложить в переход на электромобили и в цифровизацию 180 млрд евро. Теперь треть этой суммы пойдут на ДВС.

Volkswagen является не единственным принявшим такое решение производителям. Mercedes-Benz будет предлагать сочетание гибридных моделей и PHEV. General Motors разрабатывает подключаемые гибриды, изменили планы Land Rover и Kia.

Про электромобили Volkswagen забывать не собирается. Компания хочет выпустить компактный электромобиль за $22000. Что она планирует делать с производством аккумуляторов, не сообщается. Её первый завод должен быть введён строй в следующем году.