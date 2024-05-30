Выпуск такого недорогого авто Volkswagen является частью стратегии борьбы с конкуренцией со стороны Китая.

VW хочет разработать новый бюджетный электромобиль. Планируется, что ID.1 появится на рынке в 2027 году по цене около 20 000 евро и сделает его доступным широкому кругу клиентов. Производство будет осуществляться исключительно в Европе.

Фото: REUTERS После завершения сотрудничества с Renault, Volkswagen официально подтвердил, что хочет вывести на рынок небольшой электромобиль по базовой цене около 20 000 евро. Volkswagen планирует мировую премьеру автомобиля, который, как ожидается, будет называться ID.1, на 2027 год. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм подчеркивает важность этого проекта для европейского рынка.

Решение разработать недорогой электромобиль специально для европейского рынка является прямым ответом на растущую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей. Эти поставщики получают значительные преимущества в затратах на производство и все активнее выходят на европейский рынок. Чтобы оставаться конкурентоспособным, Volkswagen в настоящее время реализует масштабные меры по сокращению расходов, которые, как ожидается, позволят бренду Volkswagen сэкономить 10 миллиардов евро к 2026 году.

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ID.1 стоимостью около 20 000 евро призван предложить доступную альтернативу недорогим электромобилям китайских производителей. Томас Шефер, глава основного бренда Volkswagen, подчеркивает необходимость привлекательных машин в сегменте начального уровня для дальнейшего распространения электромобильности.

Этот шаг особенно интересен, поскольку BYD недавно объявила, что начиная со следующего года будет поставлять в Европу дешевый электромобиль, что еще больше обострит конкуренцию.

Volkswagen планирует производить ID.1 в Европе. Это означает, что многие компоненты будут поступать от европейских поставщиков, чтобы сократить длинные транспортные маршруты и связанные с ними выбросы CO 2 . Чехия считается вероятным местом производства, поскольку производство там уже осуществляется экономически эффективно для дочерней компании VW Skoda.

Однако Томас Шефер ясно дал понять, что растущие цены на энергию, сырье и рабочую силу представляют собой проблему. Тем не менее, модель начального уровня призвана «установить стандарты» с точки зрения технологий, дизайна и качества. Для достижения этой цели Шефер подчеркивает необходимость политической поддержки и конкурентной среды.