Уже заблокировано 150 сервисов и более 700 обзоров на них.

В последнее время в России активно обсуждают тему VPN-сервисов. Это такие специальные программы, которые помогают пользователям обходить разные блокировки сайтов. Однако, по последним данным, Роскомнадзор взялся за дело и уже заблокировал около 150 таких сервисов. Об этом стало известно на XIII Форуме безопасного интернета 2024 года, который начался 23 апреля.

Евгений Зайцев, который руководит управлением контроля в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора, поделился подробностями. С начала марта ведомство активно работает над тем, чтобы ограничить доступ VPN, отслеживая и запрещая рекламу подобных сервисов.

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Интересно, что в России есть закон, который запрещает любые средства, помогающие обходить блокировки. VPN-сервисы входят в этот список, если они не подключены к специальной государственной системе . По словам Зайцева, кроме блокировки сервисов, Роскомнадзор заблокировал уже около 700 материалов, которые пропагандировали использование VPN.



