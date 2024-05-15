Microsoft своевременно исправила досадную ошибку с VPN в Windows 10 и Windows 11.

Несколько недель назад Microsoft выпустила очередное крупное обновление для своих операционных систем Windows 10 и Windows 11, которое исправило некоторые известные проблемы, но добавило новые, в частности, пользователи столкнулись со сбоями в работе VPN, что спустя время признали и разработчики, пообещав выпустить патч, устраняющий данную оплошность, и сегодня сдержали своё слово, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Как говорится в сообщении Microsoft, в рамках традиционного раунда обновлений «Вторник исправлений» (Patch Tuesday) за май текущего года компания выпустила патчи KB5037768 для Windows 10 22H2 и KB5037771 для Windows 11 22H2 и 23H2, которые исправляют ситуацию, связанную со сбоями VPN-подключений после установки обновления KB5036892.

Пользователям, которые испытывали проблемы с VPN, рекомендуется незамедлительно установить вышеозначенные патчи, чтобы избежать дальнейших сбоев и иметь возможность пользоваться VPN-подключением. Кроме того, свежие обновления содержат в себе и другие важные улучшения.

Отмечается, что данная неполадка наблюдалась не только на клиентских операционных системах Windows 10 и Windows 11 различных версий, но и на серверных ОС, начиная с Windows Server 2008.

При этом обновление в рамках Patch Tuesday за май 2024 года не решило ещё одну неприятную проблему, выражающуюся в невозможности изменения изображения профиля для локальной учётной записи, в результате чего пользователям приходится применять альтернативные решения.