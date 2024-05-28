Новый смартфон Honor с номером модели ALT-AN00 появился на сертификации 3C в Китае.

Компания Honor расширила свой глобальный ассортимент смартфонов с запуском серии Honor 200. Помимо этого, ходят слухи о разработке складного телефона Flip, а теперь к списку ожидаемых устройств добавилась серия Honor X60, которая, по словам самой компании, станет новым этапом в истории смартфонов.

реклама

Новый смартфон Honor с моделью ALT-AN00 получил сертификат 3C в Китае, что свидетельствует о его близком выходе на рынок. Хотя официальное название телефона не было объявлено, инсайдер с ником "WhyLab" на Weibo утверждает, что это Honor X60. Сертификат 3C подтверждает, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 35 Вт (11 В, 3,2 А), что является стандартом для современных смартфонов. Помимо этого, в списке не раскрывается никакой дополнительной информации. Но ранее опубликованная информация содержит некоторые детали серии Honor X60. Ожидается, что новые смартфоны будут оснащены дисплеями со специальными изогнутыми углами, мощными батареями и улучшенной устойчивостью к падениям, что является традиционным для устройств Honor. На данный момент это всё, что известно о данном смартфоне.

Если вспомнить серию Honor X50 2023 года, можно сказать, что и X50, и X50 Pro представляют собой качественные смартфоны. Они оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 1220 x 2652 пикселей, что обеспечивает начальную детализацию и яркость изображения. Модель Pro была оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1, а стандартный X50 — SoC Snapdragon 6 Gen 1, которые обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Оба смартфона питаются от аккумулятора ёмкостью 5800 мА*ч с быстрой зарядкой 35 Вт. Система камера включает в себя двойную заднюю камеру с главным объективом на 108 МП и дополнительным датчиком на 2 МП, а также фронтальную камеру на 8 МП, что обеспечивает превосходное качество съемки.