Дата релиза игры Avowed названа так и не была

Очередная игра жанра РПГ производства Obsidian Entertainment была продемонстрирована в воскресенье на мероприятии Xbox Games Showcase. Здесь был представлен видеоролик, но дата релиза Avowed осталась неназванной.

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После демонстрации на мероприятии Developer Direct ранее в этом году был выпущен новый трейлер с рассказом о Живых Землях. Император поручает игроку найти источник «Бича снов» и устранить его. Игроку будет даваться выбор сторон и действий.

Касательно игрового процесса не показали ничего нового, снова подчеркнув возможности в бою. Будут предлагаться мечи и луки, заклинания и щиты, которые можно будет менять в реальном времени. Так же предстоит преодолеть немало препятствий, ловушек и опасностей.

Сюжет разворачивается в мире Эора, созданном ранее в серии игр Pillars of Eternity. Необязательно быть знакомым с этими играми, чтобы понять события в новой игре. Пока неизвестно, разворачиваются ли события новой игры до или после событий в Pillars of Eternity.





Avowed будет выпущена исключительно на компьютерах и консолях Xbox Series X/S. Она будет доступна в магазине Steam и по подписке Game Pass уже в нынешнем году.