Авторы ролевого экшена Avowed от студии Obsidian сообщили, что перевели разработку игры на новейшую версию Unreal Engine 5.3. По словам инсайдера Джеза Кордена, это позволило значительно улучшить графику проекта, особенно в плане освещения, детализации и общей плавности работы.

В преддверии предстоящих игровых презентаций, в частности Xbox Games Showcase, появляются все новые подробности об одном из самых ожидаемых проектов – ролевом экшене Avowed от студии Obsidian. Согласно последним сообщениям, разработчики внедрили в игру новейшую версию движка Unreal Engine 5, значительно улучшив ее графическую составляющую.

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Как сообщил авторитетный инсайдер Джез Корден из Windows Central, команда Obsidian перевела Avowed на Unreal Engine 5.3 при поддержке The Coalition и специалистов Xbox Tech. По словам Кордена, это позволило добиться ощутимого прогресса в визуальном плане игры.

Если ранее Avowed производила более скромное впечатление в плане графики, то теперь, по информации инсайдера, проект стал выглядеть намного лучше. В частности, он отмечает значительные улучшения в освещении, детализации окружения и общей плавности работы игры.

Переход на последнюю версию Unreal Engine 5 был, вероятно, основной задачей разработчиков Avowed в последнее время. Ведь ранее уже сообщалось, что к моменту анонса на Xbox Games Showcase 10 июня игра должна продемонстрировать серьезный графический апгрейд по сравнению с первыми показами.





Стоит отметить, что Unreal Engine 5 все чаще становится основой для амбициозных игровых проектов Microsoft. Этот движок лежит в основе таких ожидаемых тайтлов, как Senua's Saga: Hellblade II, State of Decay 3 и многих других. Теперь к этому списку добавляется и Avowed.

В целом, переход Avowed на Unreal Engine 5.3 должен стать одним из ключевых анонсов во время презентации Xbox Games Showcase. Улучшение графики поможет Obsidian в полной мере реализовать масштабную ролевую вселенную своей новой игры, что, несомненно, привлечет внимание многих геймеров.