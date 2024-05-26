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Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
Авторы ролевого экшена Avowed от студии Obsidian сообщили, что перевели разработку игры на новейшую версию Unreal Engine 5.3. По словам инсайдера Джеза Кордена, это позволило значительно улучшить графику проекта, особенно в плане освещения, детализации и общей плавности работы.

В преддверии предстоящих игровых презентаций, в частности Xbox Games Showcase, появляются все новые подробности об одном из самых ожидаемых проектов – ролевом экшене Avowed от студии Obsidian. Согласно последним сообщениям, разработчики внедрили в игру новейшую версию движка Unreal Engine 5, значительно улучшив ее графическую составляющую.

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Как сообщил авторитетный инсайдер Джез Корден из Windows Central, команда Obsidian перевела Avowed на Unreal Engine 5.3 при поддержке The Coalition и специалистов Xbox Tech. По словам Кордена, это позволило добиться ощутимого прогресса в визуальном плане игры.

Если ранее Avowed производила более скромное впечатление в плане графики, то теперь, по информации инсайдера, проект стал выглядеть намного лучше. В частности, он отмечает значительные улучшения в освещении, детализации окружения и общей плавности работы игры.

Переход на последнюю версию Unreal Engine 5 был, вероятно, основной задачей разработчиков Avowed в последнее время. Ведь ранее уже сообщалось, что к моменту анонса на Xbox Games Showcase 10 июня игра должна продемонстрировать серьезный графический апгрейд по сравнению с первыми показами.


Стоит отметить, что Unreal Engine 5 все чаще становится основой для амбициозных игровых проектов Microsoft. Этот движок лежит в основе таких ожидаемых тайтлов, как Senua's Saga: Hellblade II, State of Decay 3 и многих других. Теперь к этому списку добавляется и Avowed.

В целом, переход Avowed на Unreal Engine 5.3 должен стать одним из ключевых анонсов во время презентации Xbox Games Showcase. Улучшение графики поможет Obsidian в полной мере реализовать масштабную ролевую вселенную своей новой игры, что, несомненно, привлечет внимание многих геймеров.

#игры #графика #obsidian #avowed #unreal engine 5.3 #визуал
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Ролевая игра Avowed от Obsidian может преобразиться благодаря переходу на Unreal Engine 5.3
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