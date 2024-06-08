Qualcomm серьёзно взялась за продвижение своих процессоров на персональных компьютерах

Операционная система Windows on Arm существует на протяжении нескольких лет, но устройств на ней было выпущено весьма немного. В этом году ситуация может измениться. На выставке Computex 2024 компании Qualcomm и Microsoft продемонстрировали совместную работу с производителями вроде Dell и Asus, которые готовят новые ноутбуки на недавно представленных процессорах Snapdragon X. Только ими дело не ограничится и во второй половине года могут появиться новые устройства.

Об этом рассказали журналисты издания WinFuture. Представитель компании Qualcomm предположил, что в августе и сентябре будет представлен ряд новых продуктов на процессорах Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.

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Если ранее представленные ноутбуки нацелены на потребительский сегмент рынка, то новые модели выйдут для корпоративных пользователей. Это должно привести к увеличению количества продаж. Дополнительным бонусом является тот факт, что множество корпоративных приложений уже поддерживают архитектуру Arm.

Кроме ноутбуков, ожидаются устройства других форм-факторов. Это могут быть мини-компьютеры и моноблоки.