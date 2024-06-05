Некоторые производители через три года планируют продавать 60% устройств на чипах Snapdragon.

Генеральный директор компании Qualcomm Криштиану Амон ответил на ряд вопросов прессы в рамках конференции Computex 2024. Связаны они были по большей части с выпуском процессоров Snapdragon X Elite. Среди прочих был задан вопрос о заявлении генерального директора компании Arm о том, что чипы на одноимённой архитектуре в течение пяти лет займут половину рынка персональных компьютеров на Windows.

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Амон не сомневается в такой возможности и говорит, что некоторые производители в ближайшие три года рассчитывают начать продавать 60% компьютеров на Windows на процессорах Snapdragon.

Подобной популярности должен поспособствовать искусственный интеллект и распространение на Windows Copilot+. В результате многие полагают, что темпы распространения новых версий Windows будут выше, чем в своё время распространялись Windows 10 или 11.