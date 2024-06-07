Чип нового поколения Snapdragon 6s Gen 3 может быть аналогом Snapdragon 695 трёхлетней давности

В 2021 году компания Qualcomm пообещала упростить схему наименования своих мобильных процессоров. Тогда был представлен флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1. Спустя 3 года кажется, что разобраться в многочисленных предложениях этого производителя проще не стало. Например, недавно было представлен процессор среднего уровня Snapdragon 6s Gen 3. Похоже, он является слегка улучшенным вариантом чипа Snapdragon 695 2021 года, но при этом даже отстаёт от процессора двухлетней давности Snapdragon 6 Gen 1.

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Snapdragon 6s Gen 3 получил модельный номер SM6375-AC, который близок к Snapdragon 695 (SM6375). Разница между ними минимальная, за исключением небольшого роста тактовой частоты. Сети 5G в одной из двух моделей нового чипа не поддерживаются. Не исключено, что это переименование сделано в маркетинговых целях, чтобы привлечь внимание покупателей новых смартфонов.

Нечто похожее Qualcomm провернула с процессором 2022 года Snapdragon 4 Gen 1 (SM4375), который тоже можно считать переименованным Snapdragon 695.

Таким образом, сразу после Snapdragon 6 Gen 1 был выпущен 6s Gen 3 без промежуточных вариантов в виде Snapdragon 6s Gen 1, 6 Gen 2, 6s Gen 2 и 6 Gen 3. При этом чип третьего поколения оказался хуже, чем первого.