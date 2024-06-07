В следующем году флагманский Snapdragon могут выпускать два производителя

Компания Qualcomm в будущем году может поменять свою стратегию выпуска процессоров, воспользовавшись предприятиями компаний Samsung и TSMC. Об этом рассказал генеральный директор Qualcomm в рамках недавно проведённой пресс-конференции.

Там ему был задан вопрос относительно рисков использования единственного производителя. Устранить эти риски могут помочь контракты сразу с двумя производителями для выпуска будущих чипов. Это же может снизить стоимость, а заодно даст возможность воспользоваться последними достижениями Samsung в производстве чипов.

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Qualcomm уже пользовалась услугами Samsung при производстве процессоров Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen. Эти модели имели свойство слишком сильно нагреваться и расходовать много энергии на мобильных устройствах. TSMC стала производителем Snapdragon 8+ Gen 1 и следующих поколений процессоров, в результате чего они стали более холодными и обеспечивают большую долговечность работы устройств.

Samsung смогла добиться значительного улучшения энергоэффективности последних поколений своих процессоров Exynos. Отставание от чипов Snapdragon аналогичного поколения уже значительно меньше, чем было в прежние годы.