DuckDuckGo предлагает большие языковые модели от OpenAI, Anthropic, Meta и Mistral

Известная своей конфиденциальной поисковой системой компания DuckDuckGo в четверг представила новый сервис, дающий анонимный доступ к популярной чат-ботам вроде GPT-3.5 и Claude 3 Haiku. Здесь необязательно делиться персональной информацией, и искусственный интеллект не будет обучаться на основе ваших бесед.

На главном экране можно выбирать, какой моделью пользоваться. Кроме GPT-3.5 и Claude, предлагаются модели Llama 3 70B и Mixtral 8x7B. DuckDuckGo является посредником в этом общении, подставляя вместо пользовательского IP-адреса собственный. Это должно сохранить анонимность пользователей.

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Как и в случае с анонимным поиском, все метаданные из пользовательских запросов удаляются. Поставщики моделей могут временно сохранять чаты, но пользователей идентифицировать не получится. DuckDuckGo имеет соглашение с разработчиками ИИ, в рамках которого запрещается использовать подсказки и информацию из чатов для обучения моделей, а также требуется удалять сохранённые данные через 30 дней.

Искусственный интеллект породил немало вопросов относительно конфиденциальности. Многие чат-боты позволяют пользователям отказываться от спора данных, но до этих настроек ещё нужно добраться, а многие не знают об их существовании.

AI Chat доступен на сайтах duck.ai и duckduckgo.com/chat. Доступ бесплатный, но есть дневной лимит. В будущем могут появиться платные варианты с повышенными лимитами и продвинутыми моделями.