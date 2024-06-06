Названа статистика рынка видеокарт по итогам первого квартала

Компания JPR опубликовала очередной отчёт по рынку видеокарт. По итогам первого квартала Nvidia занимает на нём 88% и продолжает наращивать своё преимущество. Nvidia лидирует во всех секторах, в том числе в искусственном интеллекте, датацентрах, видеоиграх. Спрос на её продукты так велик, что компания стала второй по капитализации в мире.

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Поставки в целом уменьшились на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом и выросли на 39,2% за год. За квартал было выпущено 8,7 млн графических чипов, тогда как кварталом ранее их было 9,5 млн. Это не помешало Nvidia увеличить свои поставки на 09% за квартал и на 45,6% за год.

AMD за квартал потеряла 41%, но за год выросла на 39%. Её доля рынка сократилась с 19% кварталом ранее до 12% на этот раз. Доля рынка Intel уменьшилась с 1% до нуля.

Поставки центральных процессоров составили 16-17 млн. Это значительно больше по сравнению с поставками графических процессоров.

В этом году Nvidia собирается начать продажи игровых видеокарт следующего поколения. С появлением флагманских моделей GeForce RTX 50 её доминирование здесь может стать совсем неприличным.