Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Глава NVIDIA: роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
Это может произойти в ближайшем будущем.

В настоящее время компания NVIDIA занимает лидирующую позицию на рынке поставок графических процессоров для систем, использующих технологии искусственного интеллекта, поэтому развитие возможностей ИИ представляет для технологического гиганта особый интерес — своим видением дальнейшего прогресса систем искусственного интеллекта поделился глава NVIDIA Дженсен Хуанг, говорится в материале сайта Windows Central.

реклама

Источник фото: Pixabay

По словам генерального директора NVIDIA, в ближайшем будущем развитие искусственного интеллекта выразится новым этапом в виде перехода от чат-ботов, таких как ChatGPT и Copilot, к физическому ИИ, например, системам автономного вождения и даже роботам-гуманоидам.

Как отметил глава компании, физический ИИ сможет эффективно заменить человека в самых различных областях, начиная с ИТ-среды, что приведёт к невостребованности людей-программистов, и заканчивая производственными процессами, где роботы придут на смену рабочим.

Также он подчеркнул, что человекоподобные роботы являются наиболее логичным шагом развития данной сферы, так как они могут быть легко адаптированы к существующему миру, созданному для человека. Кроме того, у людей имеется огромное количество данных, чтобы научить роботов эффективно функционировать в текущих условиях повседневной человеческой жизни.

Подобные высказывания звучат и от представителей других компаний — например, Amazon и Xiaomi уже приступили к внедрению роботов-гуманоидов в свои производственные процессы.

Благодаря бурному развитию технологий искусственного интеллекта NVIDIA является одной из самых дорогих компаний во всём мире, выпуская оборудование, которым пользуется большинство разработчиков ИИ-систем.

#nvidia #искусственный интеллект
Источник: windowscentral.com
1
Показать комментарии (1)
Nvidia сумела обогнать по капитализации Apple, превысив отметку в 3 трлн долларов
Сбербанк и Минфин РФ интегрируют агента с искусственным интеллектом в бюджетную сферу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
7
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
5
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
2
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
В России завершили работу над полной цифровой копией авиационного двигателя АИ-222-25
2
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
1
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
Минобороны: Системами ПВО ВС РФ сбит украинский штурмовик СУ-25
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
8
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1

Популярные статьи

Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
24
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
100
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
21
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
16
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
122
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9
Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб
8
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+

Сейчас обсуждают

kitava
16:47
Незаконное это когда режим Зели минирует границу с Румынией, чтобы граждане Украины бегущие в Европу подорвались на минах при этом оборона Харькова решето.
ВСУ ночью нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ
Tarment
16:41
И да, ничего у тебя на ультрах не идёт, тем более с xess, ну может в 800 на 600 с xess Непрерывный фриз мы можем наблюдать тут. Печаль беда, челу пришлось текстуры до низких снижать чтобы памяти кое ...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Артём Николаев
16:41
Да ладно, если не лочить турбобуст и не майнить на нём, Зеон не шумит. У меня 12-ядерный Хасвелл почти в пассиве работает.
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Артём Николаев
16:40
Ещё б он сказал "это всё пузырь, капу на 3 триллиона раздули хомяки, которые ждут от чатботов и генераторов картиночек сверхспособностей".
Глава NVIDIA: роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
Tarment
16:39
У тебя как раз таки Вантуз, т к Вантуз для амд переименовали в mech, smech я бы сказал, пришлось вантузу даже кулеры менять чтобы не шумел и не пердел, а может нищеброд после майнера купил, что скорее...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Легенда
16:36
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Vetali
16:35
А что значит незаконные? И насколько в таком контексте вообще законны удары России по Украине?
ВСУ ночью нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ
swr5
16:30
Поддерживаю! Тоже на 5900X, замечательный проц. Вот думаю, брать 9900X.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Артём Николаев
16:28
И кто эти люди, которые бегут скупать китайцев по 3-5 млн р при кредите от 18? Охота платить по 70к в мес за ведро?
В России заметили бум покупки новых автомобилей – продажи за 5 месяцев выросли на 68%
Nvidia&Intel Hater
16:24
твои тесты полный пиздеж как всегда.ну им не забывай что у меня карта не вантуз как у тебя и не опущена по частоте ,как гомогеи тестеры делают,
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем