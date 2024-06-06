Это может произойти в ближайшем будущем.

В настоящее время компания NVIDIA занимает лидирующую позицию на рынке поставок графических процессоров для систем, использующих технологии искусственного интеллекта, поэтому развитие возможностей ИИ представляет для технологического гиганта особый интерес — своим видением дальнейшего прогресса систем искусственного интеллекта поделился глава NVIDIA Дженсен Хуанг, говорится в материале сайта Windows Central.

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Источник фото: Pixabay

По словам генерального директора NVIDIA, в ближайшем будущем развитие искусственного интеллекта выразится новым этапом в виде перехода от чат-ботов, таких как ChatGPT и Copilot, к физическому ИИ, например, системам автономного вождения и даже роботам-гуманоидам.

Как отметил глава компании, физический ИИ сможет эффективно заменить человека в самых различных областях, начиная с ИТ-среды, что приведёт к невостребованности людей-программистов, и заканчивая производственными процессами, где роботы придут на смену рабочим.

Также он подчеркнул, что человекоподобные роботы являются наиболее логичным шагом развития данной сферы, так как они могут быть легко адаптированы к существующему миру, созданному для человека. Кроме того, у людей имеется огромное количество данных, чтобы научить роботов эффективно функционировать в текущих условиях повседневной человеческой жизни.

Подобные высказывания звучат и от представителей других компаний — например, Amazon и Xiaomi уже приступили к внедрению роботов-гуманоидов в свои производственные процессы.

Благодаря бурному развитию технологий искусственного интеллекта NVIDIA является одной из самых дорогих компаний во всём мире, выпуская оборудование, которым пользуется большинство разработчиков ИИ-систем.