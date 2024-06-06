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Zelikman
Nvidia сумела обогнать по капитализации Apple, превысив отметку в 3 трлн долларов
Развитие технологий искусственного интеллекта помогает компании в достижении новых высот

  Nvidia corp. на данный момент является ведущей компанией в области производства полупроводниковых чипов с рыночной капитализацией, достигшей $3 триллионов. Акции калифорнийской компании выросли на 147% за год, показав прирост на $1,8 триллиона благодаря растущему спросу на ее решения для ИИ. В среду цена акций закрылась на рекордных $1224,40, увеличив рыночную стоимость компании более чем на $3 триллиона, обогнав тем самым даже Apple Inc.

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  По мнению главного исполнительного директора компании Дженсена Хуанга, Nvidia не собирается сбавлять темп развития и планирует ежегодно обновлять свои продукты для ИИ. Компания активно участвует в промышленной революции, связанной с развитием ИИ, и стремится стать ключевым игроком в этой области. Генеральный директор выразил уверенность в будущем компании и отметил улучшение прогнозов в отношении графических процессоров и сетевых технологий.

  Nvidia продолжает лидировать на рынке благодаря огромным тратам на искусственный интеллект, что помогло ей стать одной из самых ценных компаний в мире. Хотя компания пока уступает по рыночной стоимости Microsoft Corp., эксперты верят, что она вскоре догонит своего конкурента.

  В то же время у Apple возникли некоторые трудности, связанные со снижением продаж iPhone в Китае и штрафами от Европейского союза.

#nvidia #apple #технологии #искусственный интеллект #geforce #rtx
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