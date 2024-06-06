Длительность поддержки аппаратов iPhone будет уступать предложениям Samsung и Google

Android-смартфоны долгое время не могли тягаться с предложениями Apple по длительности программной поддержки. В последнее время ситуация в этом плане улучшилась и ведущие производители устройств на Android уже даже опережают Apple.

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Apple никогда не сообщала изначально, как долго будут поддерживаться только что выпущенные аппараты. Это не мешало ей опережать конкурентов, но теперь ситуация изменилась. Apple чётко сказала, сколько будет поддерживать новые модели iPhone, и оказалось, что в этом плане она не лидер.

24 апреля вступил в силу регламент Великобритании по безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуре (PSTI). Он требует от производителей устройств с доступом в интернет выполнять некоторые требования безопасности. Производители должны предоставить заявления о соответствии и явно сказать, как долго их устройства будут получать программную поддержку.

Apple опубликовала заявление о соответствии для iPhone 15 Pro Max. Там сказано, что аппарат будет поддерживаться на протяжении пяти лет с начала продаж. Продажи начались 22 сентября 23 года. Это значит, что обновления безопасности на этом устройстве будут приходить до 22 сентября 2028 года. Samsung и Google обещают обновлять свои устройства на протяжении семи лет.

В реальности Apple неоднократно обновляла разные модели iPhone больше пяти лет. Обещанная продолжительность обновлений в пять лет не означает, что на этом поддержка прекратится.