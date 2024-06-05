Apple не уверена в надежности такого устройства.

Складные смартфоны остаются неизведанной территорией для Apple, компании, известной своими инновациями и превосходным дизайном. Хотя первоначальные сообщения предполагали потенциальный выход первого складного устройства Apple в 2026 году, похоже, что релиз необычного устройства будет отложен по крайней мере до 2027 года.

В настоящее время Samsung лидирует на рынке складных телефонов, а конкуренцию ему составляют Google, OnePlus и Motorola. Наблюдатели за индустрией уже давно ожидали, что Apple в конечном итоге примет участие в этой "борьбе". В мае один из авторитетных аналитиков сообщил, что Apple планирует представить складной гибридный iPad в конце 2025 года, а в следующем году – складной iPhone.

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Однако аналитическая компания TrendForce поставила под сомнение эти сроки, утверждая, что запуск складного iPhone в 2026 году крайне маловероятен. Вместо этого, 2027 год прогнозируется как самая ранняя возможная дата релиза.

TrendForce объясняет эту задержку жесткими требованиями Apple к двум важнейшим аспектам складных смартфонов: удобным бокам и общей надежности. Эти проблемы мучают рынок складных телефонов с момента его появления. Когда Samsung впервые подготовила к выпуску Galaxy Fold в 2019 году, первые рецензенты столкнулись с серьезными проблемами. Мусор проникал в экран через центральную складку, вызывая сбои в работе дисплея и вынуждая Samsung отложить запуск на несколько месяцев, чтобы устранить эти недостатки.

В последующих поколениях долговечность и производительность складных телефонов постепенно улучшались, но совершенство по-прежнему остается недостижимым.

В недавнем видеоролике, снятом техническим ютубером Маркесом Браунли, глава отдела разработки аппаратного обеспечения Apple Джон Тернус подчеркнул, что Apple уделяет особое внимание созданию продуктов, в которых приоритет отдаётся долгосрочной надёжности, а не простоте ремонта.