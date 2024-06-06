Поставки на рынке носимых устройств в целом выросли

Компания Apple является ведущим продавцом носимых устройств вроде смарт-часов, но ситуация для неё становится не такой благоприятной, какой была прежде. Статистика аналитической фирмы IDC показывает, что поставки всего рынка за год выросли на 8,8%, но у Apple сократились на 18,9%. Поставки часов Apple Watch уменьшились на 19,1%, а наушников вроде AirPods и Beats на 18,8%.

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Вслед за Apple располагается компания Xiaomi, у которой рост за год составил 43,4% после спада на 16% в первом квартале прошлого года. На третьем месте находится Huawei, потеснившая Samsung. Рост поставок на этом рынке может быть связан с малоизвестными небольшими производителями.

Аналитики полагают, что отсутствие значительных инноваций помогает компаниям второго эшелона сократить отставание от лидеров. Они уверены, что стоит ждать появления в носимых устройствах возможностей вроде измерения давления и уровня сахара в крови. Только тогда у покупателей может возникнуть желание платить большие деньги за продукты крупных брендов, а до тех пор им достаточно устройств средней ценовой категории и ниже.

Именно подобные недорогие продукты предлагают индийский бренд Imagine Marketing. Продажи аудиоустройств у него выросли на 17,5%, хотя смарт-часов сократились на 61,3%.

Всего на рынке было выпущено 113,1 млн устройств. Apple пока сохраняет лидерство и вполне может восстановить свои позиции.