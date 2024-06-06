Складка на дисплее продолжает быть главной проблемой для компании Apple в разработке и выпуске складного iPhone.

Apple снова откладывает выпуск своего складного iPhone до 2027 года. Это может быть связано с ожиданием развития технологий и снижением их стоимости.





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Основная проблема для Apple заключается в складке на дисплее устройства. Данная проблема уже отложила выпуск на год. Складка остается актуальной проблемой для большинства производителей смартфонов с подобным механизмом складывания. На данный момент складка присутствует на всех складных устройствах, и механизм складывания все еще требует совершенствования. Поэтому Apple, для достижения идеального складного экрана, решила отложить выход своего складного iPhone.

Однако, по отчету TrendForce, выход складного iPhone в 2026 году маловероятен и наиболее вероятным сроком является 2027 год. В то же время сегмент складных смартфонов остается нишевым. Вступление Apple в этот сегмент может стать стимулом для его развития.