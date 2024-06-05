Серверная обработка и более продвинутые функции будут доступны только для iPhone 15 Pro и выше

До презентации iOS 18 компании Apple остались считанные дни, и последние слухи говорят о том, что не все iPhone будут совместимы со всеми функциями искусственного интеллекта, а только последние модели, включая iPad и Mac. Это не означает, что старые модели останутся без внимания.

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Стало известно, в каких iPhone не будет всех функций ИИ в iOS 18, потому что, как мы уже говорили, возможно, самые продвинутые из них будут доступны только в новых моделях. Особенно те, которые будут обрабатываться на серверах и потребуют очень мощного процессора.

Apple будет использовать гибридную систему для своих функций ИИ. С одной стороны, на устройствах будут работать самые базовые функции, быстрые и безопасные. Они будут доступны на всех совместимых iPhone. Те функции, которые будут доступны не на всех iPhone, будут обрабатываться в облаке, что позволит реализовать более продвинутые функции, например, некоторые функции новой версии Siri.

Среди новых функций Siri будет более тесная интеграция с системой, возможность выполнять очень специфические задачи в приложениях. С другой стороны, ожидается, что собственный LLM Apple будет выполнять базовые задачи ИИ и будет полностью работать на устройстве. Другими словами, модель будет работать на процессоре iPhone, а не в облаке.

В то время как iOS 18 будет совместима со всеми iPhone, которые были совместимы с iOS 17, более продвинутые функции появятся только на iPhone 15 Pro и выше. Это означает, что, возможно, даже стандартные iPhone 15 не смогут работать со всеми новыми функциями. Для моделей iPad и Mac, которые получат все функции, потребуется процессор M1 или выше.

Обычно Apple выпускает эксклюзивные функции для новых iPhone, но этот шаг был бы немного экстремальным. Аналитик Марк Гурман считает, что "яблочная" компания хочет стимулировать пользователей обновлять свои устройства с помощью программных функций. WWDC 2024 состоится 10 июня, так что скоро мы узнаем обо всех нововведениях.