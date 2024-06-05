Давно не поддерживаемые системы Microsoft получили поддержку со стороны Nvidia

Хотя операционные системы Windows 7 и 8 Microsoft уже не поддерживает, периодически о них вспоминает компания Nvidia. Делается это с целью обеспечения безопасности пользователей. Очередной такой драйвер выпущен под номером 475.06.

Этот драйвер не является WHQL, так как Microsoft не принимает заявки на сертификацию WHQL для Windows 7 и 8/8.1. Здесь нет игровых улучшений и обновлений функциональности, а также оптимизации. Даже при наличии самых современных видеокарт усовершенствования для них можно получить только на Windows 10 и Windows 11, но не на более старых версиях системы.

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Nvidia обещает выпускать подобные обновления до нынешнего сентября. После этого пользователи устаревших версий Windows останутся без поддержки видеокарт. Пока производитель не сообщает, что именно исправляется в только что выпущенном драйвере.

Доля рынка Windows 7 и 8 стремится к нулю. Согласно статистике Statcounter, у Windows 7 она сейчас 2,86%, а в игровом сервисе Steam всего 0,38%. Однако, среди полутора миллиардов ПК даже эти значения означают большое количество устройств.



