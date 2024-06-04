Дженсен Хуанг также подробно рассказал о планах ежегодного цикла обновления своих платформ ускорения искусственного интеллекта.

На этой неделе проходит технологическая выставка Computex, и как и следовало ожидать, в центре внимания мероприятия — искусственный интеллект и связанные с ним компании. Nvidia не упустила прекрасную возможность обсудить свои планы на рынке, на котором она в настоящее время доминирует. В рамках своей презентации генеральный директор Nvidia раскрыл кодовое название архитектуры следующего поколения - Rubin. Новая архитектура станет преемником Blackwell и появится в 2026 году в рамках стратегии Nvidia по обновлению оборудования, напоминающей принцип "Tick-Tock" (обновление архитектуры, затем выпуск ее улучшенной версии).

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Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг выступил с обширным докладом на выставке Computex, посвящённом различным аспектам искусственного интеллекта, и продемонстрировал дорожную карту на ближайшие годы. В конце первой части презентации он сказал, что Blackwell Ultra выйдет в 2025 году, а затем замешкался, прежде чем перейти к следующему слайду, отметив, что никто ранее не демонстрировал его. На новом слайде значилось, что Rubin выйдет в 2026 году, а Rubin Ultra - в 2027 году, что указывает на новый цикл Nvidia: новая архитектура, а через год - её ультра-версия.

Nvidia не останавливается на достигнутом и перешла на годовой цикл выпуска нового оборудования для центров обработки данных.

Хуанг заявил, что разработка архитектуры Rubin в настоящее время в самом разгаре, но не стал раскрывать больше никаких подробностей. Как мы видим на слайде выше, одним из ключевых отличий между Blackwell Ultra и Rubin Ultra является переход с восьми стеков памяти с высокой пропускной способностью (HBM) на 12. Но в случае с Rubin будут использоваться стеки HBM4, выпуск которых ожидается только через год. HBM3e в настоящее время является самым быстрым типом этой памяти, которая будет использоваться в Blackwell. В этом году AMD обновит семейство ускорителей искусственного интеллекта MI300 до HBM3e, чтобы повысить свою конкурентоспособность по отношению к Nvidia.

Как отмечает Ars Technica, Rubin - это отсылка к фамилии астронома Веры Рубин. Её работы по изучению скоростей вращения галактик помогли доказать существование тёмной материи, что намекает на "темную мощь" видеокарт GeForce следующего поколения. Её вклад был настолько значителен, что в Чили сейчас строится обсерватория её имени с крупнейшей в мире астрономической камерой на 3200 мегапикселей. Камера весит более 2700 килограммов и оснащена объективом диаметром свыше 1,5 метра, так что, вероятно, её размеры сопоставимы с гипотетической RTX 6090 Ti.