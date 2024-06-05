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Zelikman
Microsoft может внедрить использование видеокарт Nvidia RTX в своё приложение Copilot
Графические процессоры Nvidia RTX на сегодняшний день являются ультимативными решениями в сфере технологий искусственного интеллекта.

  Nvidia, считает, что ее графические ускорители RTX лучше подходят для задач искусственного интеллекта, чем любые другие чипы конкурентов. Согласно объявлениям компании, Microsoft и Nvidia совместно работают, чтобы позволить Copilot использовать оборудование RTX.

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  Разработчики, создающие приложения для Windows, использующие генеративный искусственный интеллект, в скором времени получат доступ к API для запуска небольших языковых моделей с использованием GPU через Windows Copilot. Сотрудничество между Microsoft и Nvidia дает возможность "Второму пилоту" и связанным с ним приложениям с генеративным ИИ работать как на процессорах, так и на видеокартах RTX, что позволяет распределить нагрузку.

  В центре внимания выставки Computex в этом году, вероятно, находились ПК с искусственным интеллектом, на которых были представлены новые процессоры от Intel, AMD и Qualcomm. Одним из главных преимуществ новых линеек чипов, таких как Intel Lunar Lake, AMD Strix Point и Qualcomm Snapdragon X, является то, насколько хорошо их процессоры справляются с генеративными приложениями ИИ без полной зависимости от облачных серверов. Процессоры занимают центральное место в новых спецификациях ПК с ИИ, определенных Microsoft и Intel. Ожидается, что компания Apple также представит аналогичные решения на WWDС на следующей неделе.

  Как можно предположить, Nvidia стремится, чтобы ее графические процессоры стали популярной платформой для искусственного интеллекта на стороне клиента. В недавней внутренней презентации компания заявила, что видеокарты RTX 4000 начального и среднего уровня способны обрабатывать искусственный интеллект в несколько раз быстрее, чем новейшие процессоры от разработчиков центрального процессора. Одним из главных преимуществ Nvidia является то, что графические процессоры RTX уже установлены в миллионах систем по всему миру, в то время как конкуренты еще только готовятся к запуску своих новых компьютеров с искусственным интеллектом или убеждению клиентов в их покупке.

  Более того, Nvidia и Dell намекнули на возможное сотрудничество в следующем году, связанное с ПК с искусственным интеллектом. В планах может быть выпуск компьютеров с ИИ на графических процессорах RTX, не исключается также процессор на базе ARM или APU от Nvidia.

#nvidia #microsoft #технологии #искусственный интеллект #rtx
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