Аппарат Redmi A3x с поддержкой сетей 4G поступает в продажу в разных странах

Компания Xiaomi пополнила линейку смартфонов Redmi A моделью Redmi A3x. Сначала она была представлена в Пакистане, а теперь отображается на сайте производителя по всему миру. Это упрощённый вариант модели спереди Redmi A3 для тех, кто хочет доступный по цене, и при этом функциональный смартфон.

Аппарат обладает экраном размером 6,71 дюйма, разрешение у него 1650 x 720, частота 90 Гц. Всё это обеспечивает плавное и чёткое изображение. Работает устройство на не хватающем звёзд с неба процессоре Unisoc Tiger T603. У него два вычислительных ядра ARM Cortex-A75 на частоте 1,8 ГГц и шесть Cortex-A55 1,6 ГГц.

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Доступно 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, 64 ГБ и 128 ГБ хранилища eMMC 5.1. Можно установить карту памяти microSD размером до 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки лишь 10 Вт.

Основная камера получила разрешение 8 Мп, есть также камера QVGA и передняя камера 5 Мп. Имеется разъём для наушников и возможность установить две SIM-карты. Сбоку находится сканер отпечатков. Установлена система Android 14, которая будет обновляться дважды и получать обновления безопасности до 2027 года.

Стоимость устройства в Европе названа пока не была, а в Пакистане она составляет $68 в пересчёте с местной валюты за конфигурацию 3/64 ГБ.