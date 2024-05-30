Redmi Pad Pro 5G получил дисплей LCD 12,1 дюйма 2,5K

Недавно состоялся международный анонс планшета Redmi Pad Pro, после чего его версия была представлена для китайских покупателей. Устройство поддерживает стандарт связи 5G, тогда как раньше предлагалась версия только с Wi-Fi.

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Планшет поддерживает установку двух SIM-карт и на обеих способен подключаться к сетям 5G. Другие характеристики остались неизменными. Это означает жидкокристаллический экран размером 12,1 дюйма с разрешением 2560 × 1600, частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Яркость достигает 600 нит, имеется поддержка стандарта Dolby Vision. Для защиты установлено стекло Corning Gorilla Glass 3.

Внутри находится восьмиядерный процессор Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и с графикой Adreno 710. Объём оперативной памяти LPDDR4X равен 6 или 8 ГБ, объём хранилища UFS 2.2 128 или 256 ГБ. Можно поставить карты памяти microSD вместимостью до 1,5 ТБ. Установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS.

Сзади находится камера с разрешением 8 Мп, такое же разрешение у камеры спереди. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев, также есть инфракрасный датчик. По углам разместли четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, есть два микрофона.

Размеры планшета составляют 280 х 181,85 х 7,52 мм, весит он 571 г. Разъём USB-C относится к версии 2.0. Ёмкость батареи составляет 10000 мАч при мощности зарядки 33 Вт.

В Китае устройство стоит 1999 юаней и 2399 юаней и предлагается в тёмно-сером цветовом варианте.