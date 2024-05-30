Недавно состоялся международный анонс планшета Redmi Pad Pro, после чего его версия была представлена для китайских покупателей. Устройство поддерживает стандарт связи 5G, тогда как раньше предлагалась версия только с Wi-Fi.
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Планшет поддерживает установку двух SIM-карт и на обеих способен подключаться к сетям 5G. Другие характеристики остались неизменными. Это означает жидкокристаллический экран размером 12,1 дюйма с разрешением 2560 × 1600, частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Яркость достигает 600 нит, имеется поддержка стандарта Dolby Vision. Для защиты установлено стекло Corning Gorilla Glass 3.
Внутри находится восьмиядерный процессор Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и с графикой Adreno 710. Объём оперативной памяти LPDDR4X равен 6 или 8 ГБ, объём хранилища UFS 2.2 128 или 256 ГБ. Можно поставить карты памяти microSD вместимостью до 1,5 ТБ. Установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS.
Сзади находится камера с разрешением 8 Мп, такое же разрешение у камеры спереди. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев, также есть инфракрасный датчик. По углам разместли четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, есть два микрофона.
Размеры планшета составляют 280 х 181,85 х 7,52 мм, весит он 571 г. Разъём USB-C относится к версии 2.0. Ёмкость батареи составляет 10000 мАч при мощности зарядки 33 Вт.
В Китае устройство стоит 1999 юаней и 2399 юаней и предлагается в тёмно-сером цветовом варианте.