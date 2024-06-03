Очередная утечка данных рассказала кое-что про Redmi K80 Pro

Лето едва успело наступить, но слухи уже говорят о том, какие смартфоны будут представлены в Китае в последнем квартале года. В частности, в октябре ожидается появление аппаратов Xiaomi 15 и 15 Pro, которые могут стать первыми на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Суббренд Redmi месяцем позже может представить смартфоны линейки Redmi K80. В настоящее время можно узнать кое-что о модели Redmi K80 Pro. Последние сведения предоставил инсайдер под ником Experience More.

Согласны его данным, аппарат будет обладать ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в составе экрана. Прежде устройства этого производителя довольствовались оптическими сканерами под экранами.

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Также ожидается телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. На модели прошлого поколения в такой камере зум двукратный.

Ранее сообщалось, что устройство получит плоский экран OLED с разрешением 2K. Ожидается использование нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4 и аккумулятора ёмкостью 5500 мАч. Мощность зарядки составит 120 Вт. Другие характеристики в настоящее время остаются неизвестными.

Смартфоны этой серии должны получить обновлённый дизайн задней стороны. K80 и K80 Pro могут обладать стеклянным покрытием сзади. Стоимость K80 Pro может начинаться от 3799 юаней ($525).