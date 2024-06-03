OnePlus готовит свой флагманский смартфон следующего поколения

Китайский производитель OnePlus в настоящее время работает над выпуском у себя на родине смартфона OnePlus Ace 3 Pro. Это должен быть доступный по цене флагманский аппарат на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Его появления ждут в июне или в июле, наряду с конкурирующими аппаратами вроде Redmi K70 Ultra, iQOO Neo 9S Pro+ и Realme GT 6.

Спустя ещё пару месяцев в Китае должен поступить на прилавки OnePlus 13. Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми характеристиками.

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Согласно его сведениям, здесь будет применяться экран 2K 8T LTPO. Ранее сообщалось, что может использоваться дисплей OLED размером 6,8 дюйма. Экран будет близок к плоскому с небольшими изгибами по краям.

Сзади ожидаются три камеры с основной 50 Мп. Большим шагом вперёд может стать использование крупного аккумулятора, что позволит аппарату дольше работать между зарядками. Для сравнения, на OnePlus 12 ёмкость аккумулятора 5400 мАч тоже не маленькая. От модели Ace 3 Pro ждут ёмкости аккумулятора 6100 мАч. Ожидается также поддержка беспроводной зарядки.

Должен использоваться процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, который анонсируют в октябре. Именно в этом месяце может состояться анонс и смартфона OnePlus 13.