OnePlus Ace 3 Pro оснащен восьмиъядерным процессором с тремя ядрами эффективности с тактовой частотой 2,02 ГГц и одним основным ядром с тактовой частотой 3,19 ГГц.

Компания OnePlus продолжает радовать своих фанатов, работая над новым смартфоном серии Ace, получившим название OnePlus Ace 3 Pro. Недавно устройство было замечено на базе данных сертификации 3C Китая, а теперь оно появилось в списке Geekbench, раскрывая его производительные возможности и ключевые характеристики.

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В бенчмарке Geekbench устройство набрало 2003 балла в одноядерном тесте и 5447 баллов в многоядерном, что свидетельствует о его высокой производительности. Кроме того, смартфон будет иметь варианты с 12 ГБ, 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ хранилища UFS 4.0. OnePlus Ace 3 Pro оснащён восьмиъядерным процессором с показателями эффективности ядра с тактовой частотой 2,02 ГГц и одним из основных ядер с тактовой частотой 3,19 ГГц. Скорее всего, это процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, известно, что OnePlus Ace 3 Pro будет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем BOE X1 8T LPTO с разрешением 1,5K и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Дисплей будет обеспечивать пиковую яркость 4500 нит с максимальной яркостью 1000 нит, что обеспечит его яркость для просмотра видео и игр. Смартфон будет работать под управлением Android 14. OnePlus Ace 3 Pro будет также оснащён массивной батареей ёмкостью 6100 мА*ч в сочетании с проводной зарядкой мощностью 100 Вт. Камера устройства будет состоять из основного датчика на 50 МП с поддержкой OIS, сверхширокоугольной камеры на 8 МП и вспомогательной камеры на 2 МП. Кроме того, смартфон будет оснащен фронтальной камерой на 16 МП и оптическим датчиком отпечатков пальцев, расположенным в дисплее.