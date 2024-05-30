ASUS представила революционный монитор с впечатляющими характеристиками.

Компания ASUS делает смелый шаг в мире игровых мониторов, представляя ROG Strix XG27UCG, монитор с двухрежимной технологией, которая позволяет игрокам наслаждаться чётким изображением в 4K с частотой обновления 160 Гц и плавным или динамичным геймплеем в 1080p с частотой обновления изображения 320 Гц.

ROG Strix XG27UCG оснащён 27-дюймовой панелью Fast IPS, которая обеспечивает яркие цвета и чёткое изображение. Время отклика GtG 1 мс минимизирует размытие изображения при движении, что делает его идеальным для динамичных игр, где каждая миллисекунда имеет значение.

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Пользователи могут переключаться между двумя режимами в зависимости от предпочтений и требований игры. Режим 4K 160 Гц идеально подходит для игр, где важна детализация и чёткость изображения, например, в симуляторах или стратегиях. Режим 1080p 320 Гц предназначен для динамичных шутеров и спортивных игр, где важна плавность и отзывчивость.

ROG Strix XG27UCG имеет широкий выбор вариантов подключения, включая USB-C с функцией Power Delivery, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, что позволяет легко подключаться к различным игровым установкам. Встроенный держатель для мобильного телефона обеспечивает дополнительное удобство: телефон всегда под рукой, не загромождая пространство на столе.

Компания ASUS ещё не раскрыла информацию о цене и доступности ROG Strix XG27UCG, но предполагается, что он будет доступен в ближайшее время.